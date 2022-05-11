قطع المياه عن 4 مناطق بمصر الجديدة لمدة 6 ساعات.. الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه يوم الجمعة المقبل، 13 مايو 2022، في 4 مناطق بالقاهرة، لقيام الشركة ببعض أعمال الصيانة وإحلال وتجديد بعض خطوط المياه.

مناطق ومواعيد قطع المياه

وأفادت الشركة في منشور رسمي نشرته قبل قليل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عملية قطع المياه، تأتي نتيجة تنفيذ الشركة أعمال إحلال لخط مياه قطر 600 مم، بشارع أسوان، من أجل ربطه على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة، الأمر الذي سيترتب عليه قطع مياه الشرب لنحو 6 ساعات متواصلة، بعدد من المناطق في منطقة مصر الجديدة وهي «شارع سوهاج ومتفرعاته - ميدان السبع عمارات، مع تقاطع شارع الميرغني - ميدان الإسماعيلية - - ميدان السبع عمار ومتفرعاته».

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأكدت شركة مياه القاهرة الكبرى، أن عملية قطع المياه عن المناطق السالف ذكرها، سيكون اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 13 مايو 2022، في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تستمر حتى الساعة 4 فجرا يوم السبت، أي لمدة 6 ساعات كاملة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير احتياجات المواطنين من المياه، من خلال توفير سيارات مياه صالحة للشرب، وسوف تتواجد بكل المناطق المتضررة، وحال الرغبة في طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن للشركة 125، من أي تليفون أرضي.

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب، أتاحت عدة طرق لسرعة تواصل المستهلكين معها، في حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، من خلال عدة طرق كالتالي:

- الاتصال الهاتفي من خلال الخط الساخن المخصص للشركة برقم 125.

- التواصل مباشرة مع مراكز خدمة العملاء بفروع الشركة في كل المحافظات.