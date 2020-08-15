قطع المياه عن 6 مناطق في مدينة نصر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن بعض المناطق التالية: "الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس 1 و2"، من التاسعة مساء اليوم السبت حتى الثالثة صباح غد الأحد 16 أغسطس الحالي.

وأرجعت الشركة قطع المياه إلى القيام بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذي يستلزم تحويل خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة مع شارع الطيران.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).