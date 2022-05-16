«مكرم»: التمويل الصناعي وصناعة الغزل أبرز محاور «مصر تستطيع 6» حوار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، آخر مايو الجاري، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يأتي فى إطار اهتمام الدولة بمجال توطين الصناعة فى مصر.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال حوار خاص لـ«الوطن»، عن آخر الإستعدادات لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بالإضافة إلى أبرز المحاور، وعدد المشاركين، بجانب أهم توصيات المؤتمر، فإلى نص الحوار..

ما آخر الاستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»؟

الإستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر تتم على قدم وساق، لما تحمله هذه النسخة من أهمية بالغة تتجه فيها الدولة المصرية لتطوين الصناعة محليا، ومن المقرر عقد أولى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يوم 31 مايو الجاري، بحضور لفيف من المسئولين ورجال الصناعة في مصر وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات.

ما أبرز الموضوعات التى ستتناولها جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»؟

تعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس وأولوية النفاذ للأسواق الأفريقية، وكذلك التمويل الصناعي من أهم الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر.

ما أبرز محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، ومناقشة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وكذلك سيجري بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر، ومناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

ما عدد الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

يبلغ عدد المشاركين فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، 110 خبيرا مصريا بالخارج في مجال الصناعة، وهنا كقدر كبير من التنوع في المشاركين لتغطية كافة الموضوعات المتعلقة بالمجال الصناعي، للخروج بأقصى استفادة ممكنة لدعم جهود الدولة في توطين عدد من الصناعات الهامة.

ماذا يعني مشاركة شركات أجنبية في هذه النسخة من المؤتمر؟

حضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية إلى المؤتمر، يعكس مدى قوة الإقتصاد المصري، وجاهزيته للإنفتاح على السوق العالمية، ويؤكد أن السوق المصرية جاذبة للإستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن خبراءنا بالخارج يعملون في هذه الشركات، وهذا بكل تأكيد سيكون له انعكاساته الإيجابية على ربط خبرائنا المصريين بالخارج بوطنهم وبالإقتصاد العالمي.

ما أهمية إطلاق مؤتمر «مصرتستطيع بالصناعة» في هذا التوقيت؟

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج، وذلك من خلال طرح مقترحات لتجاوز أي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعلى سبيل المثال فإن وزارة الهجرة على تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بصدد مؤتمرات «مصرتستطيع» السابقة، ما نتج عنه تنفيذ توصيات عدة.

وذلك أيضا لدعم استراتيجية الدولة للتعامل مع مقتضيات المشهد العالمي المتشابك والتحديات التي أحدثتها التطورات الوبائية والاقتصادية والجيوسياسية على الأسواق الصاعدة وعلى مجمل النشاط الاقتصادي العالمي ككل.

ما أبرز التوصيات أو الأهداف وراء إطلاق المؤتمر تحت عنوان «مصرتستطيع بالصناعة»؟

مؤتمر «مصرتستطيع بالصناعة»، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهو يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.

وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، ويستهدف المؤتمر بالطبع استفادة رجال الصناعة بمصر من خبرائنا بالخارج وتبادل الخبرات معهم، وهو ما يخدم ويطور القطاع الصناعي المحلي في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.