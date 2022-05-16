موسكو يقترب من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب بكليب «دولي»

أطلق مغني الراب موسكو أجدد أعماله الغنائية تحت عنوان «دولي» على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

واقترب كليب موسكو الجديد من الـ1.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال وقت قياسي.

وتعاون موسكو خلال الكليب مع الموزع الموسيقي الوايلي، وتصدّرت الأغنية تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار يومين متتاليين.

كليب دولي ضمن أفضل 5 أغنيات على اليوتيوب العالمي

وحجز الكليب مكانه بين أفضل خمسة كليبات «التوب فايف» على منصة يوتيوب العالمية فور إطلاقه، وتجاوزت مشاهداته الـ5 ملايين على منصة فيسبوك.

كليب دولي يثير الجدل

وأثار كليب دولي الجدل في عالم السوشيال ميديا نظرًا للشكل البصري المبهر الذي ظهر به، وعدم ذكر أسماء فريق العمل في تتر الكليب، والاكتفاء بتقديم إهداء لجميع المخرجين الشباب الذي وضعوا بصمتهم في إخراج كليبات الراب والموسيقى المستقلة مؤخرًا، وساهموا في نقل مجال الراب المصري بشكل خاص لمكانة عالمية جعلت موسيقى الراب تتصدر المشهد الفني المصري في الوقت الحالي، وتسيطر عليه جماهيريًا.

ويعيد كليب دولي التعاون الموسيقي الناجح بين مغني الراب موسكو والموزع الوايلي بعد قرابة سبعة أشهر من آخر أغنياتهما «متجلونش»، كما يُعد أجدد إصدارات الوايلي بعد لفته الأنظار بأغنياته وريميكساته الشهيرة، مثل إعادة توزيع أغنية العبد والشيطان لمحمود الحسيني، وأغنية الكيف مع المطربة الإماراتية ألماس، وأغنية العسل مع دنيا وائل.