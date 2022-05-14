القصة الكاملة لأزمة مغني الراب شاهين والفنانة إيمان العاصي

نشب منذ ساعات قليلة خلاف بين الفنانة إيمان العاصي ومغني الراب شاهين، وذلك بعد طرح الأخير أغنيه تحمل عنوان «أنا تمام» وهي الأغنية الدعائية لفيلم «فارس»، والتي شاركته فيها الغناء الفنانة إيمان العاصي.

وروج شاهين للأغنيه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وتفاعل متابعيه مع الأغنية بشكل كبير، خاصة بظهور الفنانه إيمان العاصي وهي تغني للمرة الأولى.

إيمان العاصي: «ده مش صوتي وهأخد حقي بالقانون»

وفوجئ الجميع برد فعل الفنانه إيمان العاصي بعد ساعات قليلة من طرح الأغنيه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ أعلنت غضبها الشديد بعد طرح مغني الراب شاهين الأغنيه الدعائية لفيلم «فارس» حيث تم تغيير صوتها في الأغنية.

وكتبت إيمان العاصي قائلة: «طيب الصفحة دي مصممه تستغل اسمي، وتكتب إنها صفحتي وتكذب علي الناس بهدف التربح، و الأغنيه دي مش بتاعتي ومش عارفة مين اللي ركب الصوت علي الڤيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي، وحقي هاخده بالقانون».

وأضافت: "ده مش صوتي اللي أنا سجلته مع الفنان تحت إشراف الشركة».

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكدت إيمان العاصي أنها ستلجأ للقضاء ليأخذ لها حقها بعد تعبها ومجهودها في الأغنية.

وكشف مغني الراب شاهين بعد ساعات قليلة من غضب إيمان العاصي عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أن صاحبة الصوت مغنية تدعى هايلة

فيلم فارس

فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر، الفنانين حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وباميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.