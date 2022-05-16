معلومات عن الخبيرين «المغربي» و«الحبيبي».. يشاركان فى مؤتمر «مصر تستطيع 6»

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» آخر مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الخبراء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، تماشيا مع اهتمام الدولة بخطة توطين الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن الخبيرين «عادل المغربي» و«محمد الحبيبي» المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

5 معلومات عن عادل المغربي.. أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع 6»

1- حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة الإسكندرية عام 1973.

2- حاصل على شهادة الدكتوراة، قسم الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسبات، جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

3- مدير البحث والإبتكار، مركز التحول الرقمي، بجامعة لويزفيل منذ عام 2021 وحتى الآن.

4- مستشار لعدة شركات، ورئيس شركة -Computer Systems Consulting

5- مدير البحوث الصناعية والإبتكار، وأستاذ وينيا لعلوم وهندسة الكمبيوتر، جامعة لويزفيل منذ عام 2019 وحتى الآن.

معلومات عن محمد الحبيبي.. أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع 6»

1- أستاذ هندسة الجوماتيكس، وخبير التحول الرقمي والتحليل المالي بكندا، وأحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

2- رائد أعمال وأكاديمي يتمتع بخبرة صناعية كبيرة فى مجال البحث، والتطوير والتحول الرقمي، وتطبيق التطور العلمي فى الصناعة وتحويلها لشركات ناشئة.

3- معروف بمساهماته فى تحديد الإستراتيجيات وتنفيذها، وتحسينات العمليات، والمهام الخاصة فيما يتعلق ببدء الأعمال الجديدة.

4- شغل منصب عضو بقسم الجيوديسيا فى الاتحاد الجيوفيزيائي الكندي لمدة 6 سنوات.

5- أشرف على العديد من رسائل الدكتوراة والماجيستير فى الأوساط الأكاديمية والصناعة.

6- حصل على جائزة مؤسسة ألبرتا للعلوم والتكنولوجيا، الريادة فى التكنولوجيا التطبيقية، من مقاطعة ألبرتا فى كندا، لعام 2015.

7- حاصل على درجة الدكتوراة فى هندسة الجيوماتيكس عام 2006.

8- حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال التنفيذية مع تخصص تحليل مالي فى عام 2017 من جامعة كالجاري.