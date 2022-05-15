5 معلومات عن بريهان أبو زيد المُشاركة بمؤتمر مصر تستطيع 6

تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع نهاية مايو الجاري، تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، واحدة من أهم المؤتمرات التي تطلقها وزارة الهجرة، وتهدف في المقام الأول إلى ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج، بجانب تبادل الخبرات المختلفة بين المصريين بالخارج والداخل.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 معلومات عن بريهان أبو زيد، إحدى المشاركات بمؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

أبرز المعلومات عن بريهان أبو زيد

1- حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2008.

2- حاصلة على شهادة الماجيستير فى إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج عام 2015.

3- محاضر زائر في كلية ستيرن إدارة الأعمال بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة عام 2018.

4- رئيسة التسويق في Viu Middle East.

5- خبيرة في استراتيجيات نمو الشركات الناشئة من خلال عملها في Innabox Ltd.

تفاصيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وتحظى بحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج، بالإضافة إلى حضور نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر وعدد من الشركات الأجنبية.

وتتمثل أبرز محاور مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في مناقشة الصناعة الخضراء، وذلك في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر المناخ COP27 محور الجلسة الثانية، بالإضافة إلى مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا «التحديات والفرص».