رئيس الوزراء الفرنسي يدافع عن المحتجين المناهضين للقاح كورونا: للمواطن الحق في التظاهر

مع استمرار المظاهرات المعارضة للتطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا للأسبوع الثامن على التوالي، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، ضرورة استمرار حملات التوعية بأهمية التلقيح، مدافعًا في القوت ذاته عن شكاوى المحتجين واعتراضهم على جهود الحكومة في ذلك الشأن.

رئيس الحكومة: للمواطن الحق الكامل في التظاهر

وقال «كاستكس» خلال لقاء تلفزيوني: «للمواطن الحق الكامل في التظاهر وأن يكون ضد اللقاح أو ضد البطاقة الصحية.. لكن ليس لدينا الحق في استخدام هذه الدوافع للإدلاء بتصريحات معادية للسامية، وليس لدينا الحق لأننا ضد التطعيم للذهاب وإحراق مراكز التطعيم، ليس لدينا الحق في مهاجمة شخص يعمل في مقهى»، بحسب راديو فرنسا الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة: «هناك أشخاص لا يعرفون، وخائفون ولا ينبغي لنا أبدًا أن نسخر من الأشخاص الخائفين».

وفاة 115 ألف فرنسي بسبب كورونا

وأشار تقرير الراديو الفرنسي، إلى أن هناك أكثر من 115 ألف شخص في فرنسا، توفوا منذ الموجة الأولى للوباء في يناير 2020، وسجلت الخدمات الصحية الفرنسية نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة.

احتجاجات في فرنسا ضد لقاح كورونا

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن أكثر من 140 ألف شخص شاركوا في احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا أمس الأول؛ للتعبير عن غضبهم من التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا للطواقم الطبية والحاجة إلى إظهار دليل على التطعيمات المزدوجة أو اختبار بي سي آر؛ من أجل دخول المقاهي والمطاعم والمتاحف.

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين وسط العاصمة

واشتبك نحو 200 متظاهر مع الشرطة، بعد اقتحام مركز تجاري وسط العاصمة باريس، وآخر في مرسيليا.

وقال فلوريان فيليبوت، أحد السياسيين الذين حثوا على المظاهرات، لأنصاره في باريس، إنهم يجب أن يكونوا مستعدين للعودة إلى الشوارع في نهاية الأسبوع المقبل؛ لزيادة الضغط على الحكومة.