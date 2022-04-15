الرئيس الفرنسي يتعهد بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية حال إعادة انتخابه

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خطابا إلى شعبه، متعهدا باتخاذ حزمة جديدة من القرارات حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد خلال الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية المقبلة، أمام زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

الرئيس الفرنسي يتعهد بسلسلة إجراءات حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مقابلة مع تليفزيون Franceinfo، إنه سيسعى لمواجهة التضخم في البلاد، معربا عن رغبته في زيادة الرواتب بنسبة 4 % لجميع المتقاعدين خلال صيف هذا العام، موضحا أنه حال إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، سيعمل أيضا على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 110 يورو، بدلا من 980 يورو.

وقال الرئيس الفرنسي، إن تلك الزيادة ستتم عبر إصلاح نظام التقاعد، كما نوه ماكرون إلى ضرورة وضع سقف معين على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل لأجور كبار المسؤولين التنفيذين، وذلك ردا على السؤال الذي وجه إليه حول المبلغ الضخم الذي يتلقاه الرئيس التنفيذي لشركة ستلانتس، وقد يصل إلى 66 مليون يورو، بحسب شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

ماكرون: سأخاطب أوروبا بوضع حد للمرتبات المستفزة للمسؤولين التنفيذين

واعتبر إيمانويل ماكرون، أنه من الصعب على الشعب الفرنسي والأوروبي مواجهة أزمات القدرة الشرائية في الوقت الذي يتمتع فيه غيرهم بهذه الأحجام من المبالغ، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة لإحداث إصلاح لتوفير إطار لأجور المسؤولين التنفيذين، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي .

وتطرق الرئيس الفرنسي خلال حديثه، إلى مخصصات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الحكومة الفرنسية حاليا تنظر إلى دخل الزوج بعين الاعتبار عند حساب تلك المساعدات.

وحول الأطفال الفرنسيين الأيتام في المعسكرات السورية، أكد الرئيس الفرنسي، أن باريس أعادت العديد منهم إلى ذويهم، إلا أنه في حال رفض أسرهم ذلك فلا يمكن للحكومة فعل شيء تجاههم، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من عدم محاولة «ماكرون» حشد الأصوات في مرحلة الدعاية لـ انتخابات 2022، إلا أنه تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، في الوقت الذي تُدير فيها المرشحة المنافسة له مارين لوبان حملة منظمة وقوية.