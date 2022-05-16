نادية الجندي ورامي عياش ونادين الراسي يحتفلون بعيد ميلاد نانسي عجرم

حرصت الفنانة الكبيرة نادية الجندي على تهنئة الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلادها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»: «عيد ميلاد سعيد نانسي، كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي».

نادية الجندي تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها

وأضافت «الجندي»: «وسنة سعيدة عليكي وعلى أسرتك، بتمنى لك التوفيق والنجاح في كل أعمالك»، لترد عليها نانسي قائلة: «‏كل الحب إلك يا نجمة الجماهير».

رامي عياش يهنئ نانسي بعيد ميلادها

كما احتفل الفنان رامي عياش بعيد ميلادها، وحرص على كتابة رسالة لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث كتب عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «‏نانسي الغالية ينعاد عليكي بسنين مليانة نجومية وصحة وفرح، متل ما انتي فرحة كبيرة للبنان»، وعلقت نانسي عجرم على كلامه قائلة: «‏وإنت أحلى صورة عن لبنان! حظ سعيد بالعين بالعين».

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد نانسي عجرم

بينما نشرت الفنانة نادين الراسي عبر حسابها على تويتر قائلة ‏«هيدا النهار كتير حلو ويُطلع عيد ميلادِك كمان ؟!! ينعاد عليكي يا وِجّ لبنان الحلو»، لتجاوبها نانسي عجرم: «‏إنشالله كل إيامك سعادة ونجاح وحب لأنك بتستاهلي نادين! شكرًا».

7 تترات مسلسلات بصوت نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم قدمت خلال مشوارها الفني 7 تترات لأعمال درامية مختلفة وهي: تتر مسلسل «ابن الأرندلي» ليحيى الفخراني عام 2009، تتر مسلسل «سمارة» لغادة عبد الرازق عام 2011، أغنية «السكة دي» تتر مسلسل حكايات بنات، تتر مسلسل سكر زيادة الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومسلسل جوليا، وتتر مسلسل راحوا، ثم تتر مسلسل يوتيرن عام 2022.