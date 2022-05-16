نجوم الفن يهنئون نانسي عجرم بعيد ميلادها: كل سنة وإحنا بنستمتع بفنك الراقي

تحتفل اليوم الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ39، إذ إنها من مواليد 16 مايو عام 1983، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها، والاحتفال بعيد ميلادها، وكان من بينهم الملحن وليد سعد، الذي كتب إليها رسالة تهنئة من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

وليد سعد يهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها

وكتب وليد سعد قائلًا: «كل سنة وانتي دايمًا طيبة ونجمة الوطن العربي كله اللي بتسعدنا ودائمًا نبقى متفائلين واحنا بنستمتع بفنك الراقي يا أحلا نانسي في الدنيا»، لترد عليه نانسي قائلة: «أنا اللي ممتنة وسعيدة بالتعامل مع ناس محترفين وجدعان زيّك وليد! شكرًا صديقي».

تهنئة سيرين عبد النور

بينما كتبت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها على «تويتر» في تهنئتها لنانسي عجرم قائلة: «كل عيد وكل سنة وانتي من نجاح لنجاح أكبر نانسي الأم والفنانة السوبر ستار وحبيبة قلبي يللي منشوف حالنا فيها».

باسم مغنية ونوال الزغبي يحتفلان بعيد ميلاد نانسي عجرم

أما الفنان باسم مغنية فاكتفى بكتابة: «عيد ميلاد سعيد يا صديقتي الغالية»، كما نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر «تويتر»: «بعيدك يا نانسي العيد بتضوّي الفرحة الدنيي وبتمنالك بالعيد تعيشي ميّة سنة»، وعلقت الفنانة نانسي على ذلك المنشور قائلة: «وتضلي بها النشاط والطاقة الإيجابية مزينة الساحة الفنية».

نجوى كرم تهنئ نانسي عجرم

كما احتفلت الفنانة نجوى كرم بعيد ميلاد نانسي، وكتبت عبر حسابها: «عقبال الـ100 وإن شاء الله سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح، عيد ميلاد سعيد نانسي»، لترد عليها نانسي: «ومعايدتك زادت النهار حلا على حلا! شكرًا نجوى من القلب».