في عيد ميلادها.. نانسي عجرم غنت «يارب تكبر ميلا» لابنتها

تحتفل اليوم المطربة نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ39، التي تعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

تعتبر نانسي عجرم من مواليد الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل.

زواج نانسي عجرم

تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو لكن عام 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا»، وفي استطلاع رأي أجرته مجلة روتانا، تم التصويت على نانسي على أنها «أجمل أُم» لعام 2009.

قررت نانسي عدم الكشف عن ابنتها ميلا حتى ظهرت معها على غلاف مجلة بريستيج في جلسة تصوير حصرية، بعدها ظهرت «ميلا» في فيديو كليب «يا كثر». في 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وأسمتها «إيلا» وأصدرت أغنية لها بعنوان «حضري لعبك» في نفس يوم ولادتها. في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»،وبعد أربعة أيام من ولادتها، أصدرت أغنية لها بعنوان «ليا».

مسلح يقتحم منزل نانسي عجرم

في 5 يناير 2020، اقتحم متسلل مسلح منزل نانسي عجرم في سهيلة قضاء كسروان، وتمكن من التسلل والمكوث لأكثر من ساعتين خارج فناء المنزل ثم دخل للمنزل حاملًا مسدسًا صوتيًا من خلال الشرفة المطلة على الحديقة في الطابق الأول وتجول بالمنزل وانتهى بهِ مقتولًا بعد أن أطلق فادي الهاشم زوج نانسي الرصاص عليه، ونقلت وسائل الإعلام عن إصابة نانسي بإصابات طفيفة في ساقها اليمنى خلال الحادثة، وأصبحت الحادثة قضية قضائية تبت فيها المحاكم اللبنانية للحكم في مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها الزوج والتي أدت إلى قتل المقتحم، حيث اتهم الهاشم بتهمة «القتل العمد».