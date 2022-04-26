رغم تطعيمها بكل الجرعات المعززة.. إصابة نائبة الرئيس الأمريكي بكورونا

أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح أحدث شخصية سياسية رفيعة المستوى تُصاب بالوباء في الأسابيع الأخيرة.

وأجرت هاريس كلا من الاختبارات السريعة واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، وجاءت إيجابية، كما قال مكتبها.

وأضاف مكتبها في بيان نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن هاريس «لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس بايدن أو السيدة الأولى جيل بايدن».

عدم ظهور أي أعراض على هاريس

وقالت كيرستن ألين المتحدثة باسم هاريس في بيان: «لم تظهر على هاريس أي أعراض، وستُعزل وستواصل العمل من منزل نائب الرئيس، وستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ونصائح أطبائها، وستعود نائبة الرئيس إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية».

هاريس مطعمة بالكامل

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هاريس، الذي تم تطعيمها وتناولها الجرعات المعززة بالكامل، ثُبت إصابتها بفيروس كورونا بعد أسابيع من إصابة عدد من الديمقراطيين البارزين في الكونجرس ومسؤولي إدارة بايدن بالفيروس.

وكان من المقرر أن تلقي هاريس صباح اليوم الإحاطة اليومية للرئيس إلى جانب بايدن، وليس من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع قد تم، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على موعد اختبار بايدن الأخير لفيروس كورونا، لكن الرئيس عادة ما يتم اختباره بانتظام.

وسافرت هاريس إلى كاليفورنيا الأسبوع الماضي، أولاً إلى لوس أنجلوس من أجل جمع تبرعات من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ثم إلى سان فرانسيسكو وعادت إلى لوس أنجلوس، ثم عادت من لوس أنجلوس يوم الاثنين.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أُصيبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بفيروس كورونا، وكذلك المدعي العام ميريك جارلاند، كما أقر البيت الأبيض مؤخرًا لأول مرة أن بايدن قد يصاب بفيروس كورونا وسط الزيادة الطفيفة في الحالات الإيجابية المحيطة بالرئيس في وقت سابق من هذا الشهر، رغم ان المسئولين يؤكدون أنه تم تطعيمه ، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي الأسبوع الماضي إنه لن يكون فشلًا في الاحتياطات المعمول بها لحماية بايدن إذا أصيب بالفيروس.