الرئيس الأمريكي: الشيخ خليفة كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، والذي توفى اليوم، عن عمر ناهز الـ73 عاما، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

الرئيس الأمريكي يشارك في نعي الشيخ خليفة

وقال الرئيس الأمريكي، إن الشيخ خليفة بن زايد كان شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود منذ توليه رئاسة الإمارات.

وشارك في نعي الرئيس الإماراتي العديد من الرؤساء والزعماء العرب والأجانب، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الجزائر وفلسطين ولبنان والعراق والسودان وملكي البحرين والأردن، إلى جانب الرئيس التركي ورئيس المجلس الأوروبي.