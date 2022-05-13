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الرئيس الأمريكي: الشيخ خليفة كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة

الشيخ خليفة بن زايد توفى عن عمر ناهز الـ73 عاما

كتب:

إيمان رحيم
02:55 م | الجمعة 13 مايو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، والذي توفى اليوم، عن عمر ناهز الـ73 عاما، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

الرئيس الأمريكي يشارك في نعي الشيخ خليفة 

وقال الرئيس الأمريكي، إن الشيخ خليفة بن زايد كان شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود منذ توليه رئاسة الإمارات.

وشارك في نعي الرئيس الإماراتي العديد من الرؤساء والزعماء العرب والأجانب، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الجزائر وفلسطين ولبنان والعراق والسودان وملكي البحرين والأردن، إلى جانب الرئيس التركي ورئيس المجلس الأوروبي.

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