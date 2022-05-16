سماح أنور لـ أنغام: سلامتك يا نور عيني

دعمت الفنانة سماح أنور المطربة أنغام، ووجهت لها تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد تعرضها إلى أزمة صحية وإجرائها عمليتين جراحيتين.

وكتبت سماح أنور قائلة: «أنغام سلامتك يا نور عيني وعينين الدنيا وقلوبنا وقلبها، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة وغنامة غالية وعالية، ربي يحفظك ويحرسك ونشوفك تاج على راسنا كلنا».

إجراء أنغام جراحتين في الكتف

وفاجأت الفنانة أنغام جمهورها بتعرضها لأزمة صحية إذ أجرت أنغام جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تعرضت لها، ما أدى إلى دخولها المستشفى على الفور من أجل إجراء عملية جراحية سريعة، بعد أن تحملت الآلام فترة طويلة والتي بدأت قبل سنوات عدة، وكانت تلك الأوجاع تزداد مع الغناء والحركة.

وأجرت أنغام جراحتها العاجلة على يد الجراح المصري العالمي الدكتور هاني الطير، فقد أجرت جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، العملية الثانية في أوتار الكتف.

وستقضي أنغام في فترة النقاهة نحو 6 أشهر، كما أنها ستبدأ العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

آخر ظهور لـ أنغام قبل العملية الجراحية

وكان آخر ظهور لأنغام، منذ أيام، خلال حفلها الغنائي في الكويت، الذي أحيته ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر وحقق الحفل نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا ضخما حيث رفع لافتات «كامل العدد»، لتأتي من بعد أنغام على غرفة العمليات مباشرة.

يذكر أن الفنانة أنغام، طرحت مؤخرا أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.