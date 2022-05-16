موقف نقابة الموسيقيين من حسن شاكوش بعد اعتذاره إعلاميا

تقدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، باعتذار علني أمس، عبر إحدى القنوات الفضائية لنقابة المهن الموسيقية، عن ما فعله خلال الفترة الماضية، التي أدت لإيقافه عن الغناء لأكثر من 9 أشهر كاملة، ممنوع فيها من أداء الحفلات في مصر وإمساك ميكرفون للغناء.

الموسيقيين: إيقاف حسن شاكوش ما زال ساريا

علمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف حسن شاكوش ما زال ساريا، إذ أنه لا يمتلك حتى الآن تصريح للغناء، ولا يحق له الغناء إلا حينما يستلم التصريح من النقابة.

وأشار المصدر، إلى إمكانية مناقشة موقف حسن شاكوش مرة أخرى داخل اجتماعات النقابة، لكن فى حال مواقفة شعبة الايقاعيين الذين كانت السبب الرئيسي وراء إيقاف «شاكوش»، إذ أن الشعبة كانت تقدمت بشكوى ضده شاكوش لإساءته لهم في إحدى الحفلات، ووصف أولادهم بالراقصات، وإثره جرى سحب تصريح الغناء منه.

الموسيقيين: ليس هناك ضغائن ضد شاكوش

كشف المصدر، أن مجلس النقابة ليس يحمل أي ضغائن ضد شاكوش، لكن المجلس يتعامل بشكل رسمي مع كل الشكاوى التى تصل له، وأن ما فعله شاكوش مع زملاءه، كان الرد عليه لابد من الايقاف.

كان حسن شاكوش، قدم اعتذاره أمس تلفزيونيا، وقال فيه «عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسئ ليه، وبتأسف للأستاذ هاني شاكر، ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح إللي هيقولولي عليه، وألتزم بضوابط النقابة، أن ما حدث غصب عني دي كانت مشكلة، واتعلمت، واتوقفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى النقابة تبص في الالتماس بتاعي».