غلق لجان المرحلة الأولى للانتخابات العمالية.. وهدوء نسبي في آخر ساعتين

شهدت الساعات الأخيرة في انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، إقبالا متوسطا وهدوء نسبيا للناخبين في جميع لجان مديريات القوى العاملة في 27 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم إغلاق اللجان وتقفيل الصناديق الانتخابية، وسط حراسة أمينة ورقابية مشددة من الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، تمهيدا لإجراء عمليات الفرز بعد وقت قليل من تقفيل الصناديق في الموعد المحدد قانونيا في الساعة الخامسة مساء.

الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

وأجريت اليوم المرحلة الأولى لـ الانتخابات العمالية، تحت اشراف قضائي كامل، بنظام الاقتراع السري، إذ ضمت انتخابات المرحلة، تصنيفا نقابيا للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

1.9 مليون ناخب أعضاء الجمعيات العمومية

شهدت غالبية المقار الانتخابية، منذ الصباح الباكر إقبالا كثيفا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، إذ يشارك في عملية التصويت، مليون و995 ألفاُ 837 عاملا، من أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وطمأن وزير القوي العاملة محمد سعفان، المرشحين في الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون، وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على مدار الساعة، عملية سير العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات، للاختيار بين المترشحين بالتصنيفات النقابية الخمسة عشرة المحددة في 27 محافظة.