نبيلة عبيد تشيد بأغنية «لوحة باهتة»: «بهديها لكل اتنين حبوا»

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بأغنية «لوحة باهتة» للفنانة أنغام، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نبيلة عبيد لـ أنغام: «مساكم بعطر الحب»

وعلقت: «الأغنيه ديه أنا بهديها لكل اتنين حبوا بعض.. وفي لحظه قرروا يسيبوا بعض علشان اختلفوا ومالقوش التفاهم.. أغنية المطربة الجميلة أنغام صورة باهتة بتحكي حكايتهم، وأحلى مافي كلماتها اللي كلها جميلة ومعبرة الجمله ديه.. عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا ما نتحرمش.. مساكم بعطر الحب».

نبيلة عبيد تدعم أنغام في مرضها

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على دعم الفنانة أنغام بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في الكتف ورسخ آلي، فور عودتها من الكويت بعد إحياء حفل غنائي ناجح هناك ضمن حفلات عيد الفطر.

ونشرت نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لـ أنغام من داخل المسشتفى، وعلقت: «حبيبتي سلامتك.. سلامة ابتسامتك.. أنغام الجميلة ألف مليون سلامة عليكي يا حلوة من الآه ومن أي حاجة وحشة».