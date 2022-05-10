نبيلة عبيد تحيي ذكرى ميلاد ماجدة بصورة على وسادتها: «كنتي ست الستات»

أحيت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة، الذي وافق الجمعة الماضي 6 مايو وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد الجمهور بصورة للوسادة الخاصة بها مطبوع عليها صورة الفنانة ماجدة، وعلقت: «الأستاذة الفنانة العظيمة ماجدة أختي وحبيبتي وصديقة عمري الأسبوع ده كان عيد ميلادك في يوم 6 مايو، كل سنة وأنتي دايما معانا بروحك وفنك وأفلامك وذكراكي الجميلة».

نبيلة عبيد تحيي ذكرى ماجدة

وتابعت نبيلة عبيد: «أنتي دايما قصاد عيني جنبي وجوه قلبي وربنا يرحمك يا حبيبتي، الصورة دي في بيتي من مكاني المفضل اللي بقضي فيه معظم أوقاتي بالقراءة ومتابعة قنوات التليفزيون وطبعا تواصلي معاكم على انستجرام ترحموا عليها كانت ست الستات».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور الذي شاركته الفنانة نبيلة عبيد، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مي عز الدين والتي كتبت تعليقا:«الله يرحمها كنت بحبها قوي».

وردت الفنانة نبيلة عبيد على «مي» وهنأتها بمسلسلها الجديد «جزيرة غمام» والنجاح الذي حققته من خلاله، قائلة: «يارب وفرحانة ليكي وفرحانة بنجاحك».

تفاصيل مسلسل «جزيرة غمام»

يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام 2022 بمسلسل «جزيرة غمام»، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وأحمد أمين وفتحى عبد الوهاب ومحمد جمعة ورياض الخولي ومحمود البزاوي وعايدة فهمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنياوي.