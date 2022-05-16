رئيس جامعة سوهاج يتفقد انتخابات مجلس إدارة نقابة العاملين

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي التي انطلقت صباح اليوم لانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من رئيس و10 أعضاء، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعبد الصبور إبراهيم محمد مدير عام الموارد البشرية، وذلك بمبنى المدرجات المركزية بمقر الجامعة القديم.

عبدالخالق يحث العاملين على المشاركة بالتجربة الديمقراطية

وحث الدكتور مصطفى عبدالخالق، العاملين على المشاركة وتطبيق التجربة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية، موضحاً أن من لهم حق التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية فقط في انتخاب رئيس من مرشحين اثنين و10 أعضاء من 13 مرشحا.

من الجدير بالذكر أن انتخابات المنظمات النقابية العمالية بدأت صباح اليوم وتستمر لمدة يوم واحد فقط حتى إغلاق الصندوق الساعة 5 مساءً، وتقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومديرياتها الفرعية بإشراف قضائي كامل.