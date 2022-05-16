انطلاق انتخابات النقابة العمالية بمياه سوهاج بمشاركة 6 آلاق موظف

شارك أكثر من 6 آلاف موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج في انتخابات اختيار ممثلى أعضاء اللجنة النقابية ومجلس إدارة مياه سوهاج.

العضو المنتدب بمياه سوهاج يتفقد لجان الانتخابات

وقد تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، صباح اليوم الموافق 16 مايو 2022، مقر لجان الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

الاقتراع على اختيار عضويين لمجلس الإدارة

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه يشارك فى التصويت على اختيار عضوي مجلس إدارة 6227 من العاملين بالشركة كما يشارك 6159 عاملا في التصويت على اختيار رئيس و13 عضو لمجلس إدارة اللجنة النقابية يمثلون جميع أفرع الشركة.

تنافس 18 مرشح على مقعدين مجلس الإدارة

وأشار المستشار محمد كامل رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مياه سوهاج أنه يتنافس 18 مرشحا لشغل مقعدين بمجلس إدارة الشركة كما يتنافس 9 مرشحين لشغل منصب رئيس اللجنة النقابية ويتنافس 49 مرشح لشغل 13 مقعدا لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

استمرار الانتخابات حتى الخامسة مساء

ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التصويت في 13 لجنة انتخابية صباح اليوم في تمام التاسعة صباحاً والتي تستمر حتى الخامسة مساءً على أن تتم أعمال الفرز عقب انتهاء التصويت ويتم إعلان النتيجة النهائية للفائزين غداً الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.