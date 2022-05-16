استمرار أعمال رصف شارع بورسعيد في سوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال استكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1000 متر، وبتكلفة إجمالية مليوني جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رصف شارع بورسعيد بوسط المدينة

ومن جانبه، أوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من كافة أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى استمرار العمل في استكمال رصف شارع بورسعيد بوسط المدينة كأحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة طهطا، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لخدمة المواطنين، وتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وجه بمتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع، وتمهيد ورصف الطرق بحي شرق سوهاج، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بالانتهاء من أعمال رصف الشارع، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه، قال رئيس حي شرق سوهاج، إنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع الكاشف، مشيرًا إلى استمرار أعمال تطوير وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة، وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لكافة أعمال الرصف وتمهيد الطرق والشوارع بنطاق الحي.