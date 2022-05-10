أخبار البورصة المصرية.. وأداء المؤشرات بجلسة منتصف الأسبوع

شهدت أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، تراجعا جماعيا، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 0.87% عند مستوى 10811.45 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.74% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1847.2 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2808.35 نقطة بتراجع نسبته 0.87%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 1.08%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.08%، ليغلق الجلسة عند 1877.18 نقطة، وبلغت قيم التداولات 636.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 259.8 مليون سهم، وتنفيذ 31.473 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 24 سهمًا، وانخفض 87 سهمًا، واستقر 79 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 5.8 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 706.099 مليار جنيه، بخسائر 5.8 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 14.7 مليون جنيه للعرب، و16.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء، بصافي 31.07 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يتماسك بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 10800،وأغلق متراجعا، بضغط من اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة، يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة، مدعوماً باتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وفي حالة استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع، وعدم نجاح المؤشر الثلاثيني في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى 10800 نقطة، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 10700 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، لم ينجح في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1860، بضغط الأداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة

ويتوقع عيد، مؤشر السبعين بهذا الأداء، يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، قد يتجه المؤشر لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة.