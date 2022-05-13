ما الأسباب وراء خسائر البورصة المصرية بآخر جلسات الأسبوع؟.. خبير يجيب

شهدت المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الخميس، تراجع جماعي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 1.63% عند مستوى 10678.98 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.63% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1832.91 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2786.09 نقطة بتراجع نسبته 1.71%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 1.73%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.73%، ليغلق الجلسة عند 1862.57 نقطة، وبلغت قيم التداولات 957.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 324.9 مليون سهم، وتنفيذ 36.759 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 13 سهمًا، وانخفض 106 سهمًا، واستقر 70 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 12.1 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 700.095 مليار جنيه، بخسائر 12.1 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 56.1 مليون جنيه للمصريين، و25.3 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 81.4 مليون جنيه.

الأداء السلبي للأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعا باكثر من 176 نقطة، بسبب الأداء السلبي لأغلب الاسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بهذا الأداء يتجه المؤشر الثلاثيني إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10800 نقطة، مع الحفاظ على الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة.

جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع «عيد»، فيما يخص عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء، بسبب اتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع عيد، أن مؤشر السبعين بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يستعيد المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة.