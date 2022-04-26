«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف خالية بهيئة نظافة القاهرة.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز، احتياج الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لشغل وظائف جديدة، يجر التقديم لها في الفترة من 20 أبريل 2022، إلى 21 مايو 2022.

«الوطن» تواصل متابعة بوابة الوظائف الحكومية، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونشر الوظائف الخالية، التي يتم الاعلان عنها دوريا بالمصالح والمنشآت الحكومية، وأعلن الجهاز احتياج هيئة تجميل ونظافة القاهرة، شغل وظيفة قيادية، وهي «مدير عام الإدارة العامة للأمن»، وجاءت ضوابط التقديم للوظيفة كما يلي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة القاهرة

وصف الوظيفة: قمة وظائف الإدارة العامة للامن التابعه لرئيس مجلس الإدارة

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف في نظافة القاهرة

المهارات الأساسية: إجاده التعامل مع الحاسب الإجاده اللغة الانجليزية

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) او قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما، على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة «إذا كان من خارج الجهاز الإدارى للدولة»

شروط المتقدمين لوظيفة هيئة نظافة القاهرة

- شروط المؤهل:

مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

- المستندات المطلوبة:

عدد 3 نسخ من كل من:

1- بيان الانجازات

2- صورة ضوئية من شهادة التخرج و اى مؤهلات اخرى

3- بيان حالة وظيفية معتمد او السيرة الذاتية معتمدة

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية

5- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

6- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها

7- شهادة الخبرة

8- CD9- عدد 8 صور شخصية

9- المقترح التطويرى طبقا للنموذج المرفق

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/04/20

نهاية الإعلان: 2022/05/21

العدد المطلوب: 1

بيانات الإتصال: التقدم شخصياً بطلب باسم رئيس مجلس الإدارة، مرفق به المستندات المطلوبة إلى الأمانة الفنية، بالإدارة العامة للموارد البشرية، بديوان عام الهيئة (عمارات 23 يوليو 3ب بالعباسية)