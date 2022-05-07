«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف في 10 جهات حكومية.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة وخالية بعدد من الجهات الحكومية، واحتياجها لسد هذه الوظائف، وتستعرض «الوطن» في ما يلي أهم المعلومات عن هذه الجهات الحكومية والوظائف الشاغرة بها ومواعيد التقدم لها وآخر موعد، وطبيعة الوظيفة ودرجتها التخصصية على النحو التالي:

أولا : جامعة أسيوط

مواعيد التقدم من 2022/04/28 إلى 2022/05/28

الوظيفة الشاغرة : مدير عام المكتب الفنـــي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:جامعة أسيوط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مدير عام خدمة المواطنين

بيانات الوظيفة :

الجهة طالبة الإعلان: جامعة أسيوط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة

بيانات الوظيفة:

الجهة طالبة الإعلان: جامعة أسيوط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ثانيا : جامعة عين شمس

مواعيد التقدم من 2022/04/28 إلى 28 -5 -2022

الوظيفة : أمين الجامعة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:جامعة عين شمس

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ثالثا: مديرية التنظيم والإدارة بأسوان

مواعيد التقدم من 2022/04/26 إلى 2022/05/31

الوظيفة : مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التنظيم والإدارة بأسوان

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة اسوان

رابعا : محافظة البحيرة

مواعيد التقديم من 2022/04/24 إلى 2022/05/24

الوظيفة: سكرتير مدينة متميزة (دمنهور)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: محافظة البحيرة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة البحيرة

خامسا: الهيئة العامة للنقل النهري

مواعيد التقديم من 2022/04/24 إلى 2022/05/24

رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

سادسا : جامعة قناة السويس

مواعيد التقديم من 2022/04/21 إلى 2022/05/30

مدير عام الشئون المالية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مدير عام رعاية الشباب

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مدير عام الدراسات العليا والبحوث

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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- أمين الجامعة المساعد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

سابعا : الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

مواعيد التقديم من 2022/04/20 إلى 2022/05/21

مدير عام الإدارة العامة للإمن

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة القاهرة

ثامنا : مصلحة دمغ المصوغات والموازين

مواعيد التقديم من 2022/04/20 إلى 2022/05/21

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة دمغ المصوغات والموازين

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التموين والتجارة الداخلية

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة دمغ المصوغات والموازين

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التموين والتجارة الداخلية

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة دمغ المصوغات والموازين

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التموين والتجارة الداخلية

- مدير عام الإدارة العامة للمصوغات والمعادن الثمينة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة دمغ المصوغات والموازين

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة التموين والتجارة الداخلية

تاسعا : الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مواعيد التقديم من 2022/04/19 إلى 2022/05/15

باحث مختبرات بالإدارة العامة للمختبرات والمعامل (ندب)

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة القومية لسلامة الغذاء

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:جهات تابعة لرئاسة الجمهورية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:جهات تابعة لرئاسة الجمهورية

عاشرا : مديرية القوى العاملة بالقاهرة

مواعيد التقديم من 2022/04/19 إلى 2022/05/19

مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مديرية القوى العاملة بالقاهرة

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة القاهرة