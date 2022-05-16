أوبر تكشف أسباب رفع أسعار تعريفة الرحلات

عدلت أوبر اليوم، أسعار الأجرة المقترحة لخدمات أوبر اكس -UberX, UberX Saver- بعد العديد من الدراسات التي أجرتها عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة في 15 أبريل، وذلك لتقليل الأثر السلبي على أرباح السائقين الذين يستخدمون منصة أوبر.

وأكدت «اوبر» في بيان صحفي اليوم، أنها تسعى دائما لتوفير فرص اقتصادية لآلاف السائقين، ونقل ملايين الركاب حول مدنهم بأمان عن طريق تكنولوجيا تطبيق أوبر.

كانت «الوطن»، حصلت في وقت سابق من اليوم على القائمة الجديدة لأسعار رحلات أوبر بعد التعديلات المقترحة بعدما أخطرت شركة النقل التشاركي العملاء بالتعديلات الجديدة اليوم .

تعديلات الأسعار وفقاً للقائمة الجديدة

وشملت تعديلات الأسعار وفقاً للقائمة الجديدة تعديلا في خدمة أوبر إكس داخل نطاق محافظة القاهرة ارتفاع السعر الأساسي أو ما يطلق عليه (فتحة العداد) بمقدار 50 قرشا لترتفع من 8 جنيهات حتى 8.50 جنيه وارتفع سعر الكيلو الواحد من 2.80 جنيه ليصل إلى 2.9 جنيه وزاد سعر الدقيقة من 42 قرشا لـ50 قرشا، ووصلت تكلفة الحد الأدنى للرحلة الواحدة إلى 14 جنيها.

وأوضحت قائمة أسعار شركة «أوبر» أن الأسعار طالت أيضاً أسعار الرحلات في محافظة الإسكندرية لتكون (فتحة العداد) بـ 8.30 جنيه ووصل سعر الكيلو متر الواحد حتى ثلاثة جنيهات، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الدقيقة 45 قرشا وارتفعت قيمة الحد الأدنى للرحلة الواحدة إلى 11 جنيها.

الأسعار الجديدة تدخل حيز التنفيذ

كان مسؤول داخل شركة أوبر النقل التشاركي قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار الجديدة لرحلات الشركة داخل القاهرة والإسكندرية سيتم تفعيلها بداية من اليوم الاثنين الموافق 16 مايو الحالي.

وقال مسؤول داخل شركة «أوبر»، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الرحلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين 16 مايو 2022.