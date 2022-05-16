قائمة أسعار رحلات أوبر بعد الزيادة.. فتحة العداد بقت بـ8.50 جنيه

حصلت «الوطن» على قائمة الأسعار الرسمية الجديدة لـ«أوبر» بعد إخطار الشركة في وقت سابق اليوم، العملاء بشأن ارتفاع أسعار الرحلات في القاهرة والإسكندرية، بعد أسابيع من ارتفاع أسعار البنزين.

السعار الجديدة لرحلات أوبر

القائمة الجديدة لـ«أسعار رحلات أوبر» في خدمة أوبر إكس داخل القاهرة كانت 8 جنيهات سعر أساسي (فتحة العداد) قبل أن يصبح السعر الجديد 8.50 جنيه، وكان سعر الكيلو متر الواحد داخل القاهرة بـ2.80 جنيه قبل أن يرتفع سعره إلى 2.90 جنيه، وزاد سعر الدقيقة من 42 قرشا لـ50 قرشا، بينما تم رفع تكلفة الحد الأدنى للرحلة من 13 لـ14 جنيها.

أما خدمة أوبر إكس سيفر، فكشفت قائمة أسعار أوبر الجديدة داخل القاهرة، أن السعر الأساسي كان 6.80 جنيه قبل أن يرتفع لـ7.25 جنيه، والكيلو متر الواحد ارتفع هو الآخر من 2.38 جنيه لـ2.47 جنيه، بينما زاد سعر الدقيقة من 38 قرشا إلى 45 قرشًا، وبلغ سعر الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات.

أسعار أوبر في الإسكندرية

في الإسكندرية، كشفت قائمة أسعار أوبر الجديدة عن ارتفاع أسعار الرحلات في خدمة أوبر إكس ليصبح السعر الأساسي (فتحة العداد) 8.30 جنيه بدلاً من 8 جنيهات، ويصبح سعر الكيلو متر الواحد من 2.90 جنيه ليصبح 3 جنيهات، وبلغ سعر الدقيقة 45 قرش بدلاً من 40 قرشا، بينما زاد الحد الأدنى للرحلة ليصبح 12 جنيها بدلاً من 11 جنيها.

أما خدمة أوبر إكس سيفر في الإسكندرية، فبلغ السعر الأساسي للرحلة (فتحة العداد) 7.10 جنيه بدلاً من 6.80، وزاد سعر الكيلو المتر الواحد من 2.46 جنيه إلى 2.55 جنيه، وزاد سعر الدقيقة من 34 قرشا إلى 38 جنيها، والسعر الأدنى من 11 جنيها إلى 12 جنيها.

وقال مسؤول داخل شركة «أوبر»، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الرحلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين 16 مايو 2022