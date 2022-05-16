مصادر تكشف لـ«الوطن» سبب ظهور 4 مستريحين بأسوان: «سر التاجر الغامض»

لا يكاد يمر يوم إلا وتتكشف تفاصيل جديدة فى قضية توظيف الأموال بأسوان، إما بالقبض على مستريح، أو ظهور مستريح جديد، أو تفاصيل صادمة عن القضية التي تفجرت بداية من شهر مايو الجاري فى مركز أدفو بأسوان، لكن المثير هو تعدد ظهور المستريحين فى تلك المنطقة، أو افتضاح أمرهم، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، وتساءل حول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحوا العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى رد، لماذا كل هؤلاء الضحايا في أسوان في آن واحد؟ ولماذا يتركز المستريحون هناك؟

مصادر مطلعة روت لـ«الوطن»، أن مستريحي أسوان وعدد من المتهمين بالاحتيال والنصب على أهالي المحافظة، بزعم توظيف أموالهم، حاولوا تقليد تاجر معروف في المنطقة يدعى «م. ا. ن»، بعد ذيوع صيته واستقرار أوضاعه المالية منذ عامين تقريبا، بنفس طريقة العمل، فحاولوا تقليده خاصة مصطفى البدري، وشهرته «مصطفى البنك»، و3 آخرين من المتهمين فى نفس المنطقة، وأنهم حاولوا تقليد ذلك التاجر لكنهم لم يصمدوا.

400 ضحية محتملة

تابعت المصادر أن المتهمين حاولوا استنساخ التجربة، واستولوا على أموال الضحايا الذين يقدر عددهم بشكل تقريبي بنحو 400 شخص، لكنهم عجزوا عن سداد أصول أموال الضحايا، أو دفع الفوائد المتفق عليها، مشيرا إلى أن الطمع قاسم مشترك بين المتهم والضحية.

مسجلون خطر

أوضحت المصادر أن معظم المتهمين في هذه القضايا من ذوى السوابق الإجرامية والمسجلين خطر، ويلجأون إلى الدجل، واستغلال الوازع الديني، وصلات القربى في الإيقاع بالضحايا.

4 مستريحين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 مستريحين، على رأسهم مصطفى البنك واثنان آخران في أسوان، بينما ألقت القبض على الرابع الشهير بحصاوي، عقب هروبه من أسوان إلى الجيزة.