جواهر تطرح فيديو كليب «هبركوله».. تنتهي من تصويره اليوم

تواصل الفنانة جواهر اليوم تصوير فيديو كليب جديد لها بعنوان «هبركوله» وذلك في أحد الاستوديوهات التي تقع بمنطقة البدرشين، على أن تنتهي من تصوير كل المشاهد الخاصة به مع فجر اليوم التالي.

وكشفت الفنانة جواهر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل الفيديو كليب الجديد، قائلة إن الأغنية تعاونت فيها مع الشاعر عنتر هلال، والموزع إسلام ساسو، الذي تتعاون معه للمرة الأولى، ومن إخراج أحمد نور الدين.

جواهر في فيديو كليب جديد

وقالت جواهر إن فكرة الكليب تدور حول عيد ميلاد، وهى أغنية تعتمد على الرتم السريع، وستنال إعجاب الجمهور بشكل كبير، لأنها تحمل طاقة مبهجة، ويستطيع الجميع الرقص عليها.

وأضافت: «الكليب انطلق تصويره مع ظهر اليوم وسيمتد التصوير حتى صباح اليوم التالي، للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به، ومن المتوقع أن يطرح بعد 10 أيام تقريبا بمجرد أن ينتهي من مراحل المونتاج والمكساج».

أغاني المطربة جواهر

الفنانة جواهر، مطربة سودانية بدأت مشوارها الفني منذ التسعينات وقدم خلال مشوارها الفني كثير من الأغاني التي تركت بصمة مع الجمهور كان من أشهرها أغنية: «حمادة، على الكورنيش، أنا لك، جوزوهاله، حايلوه».

كما طرحت الفنانة جواهر مؤخرا أغنية «بعنوان الساعة ستة»، من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدى صديق، وقدمت على طريقة الفيديو كليب تحت إخراج محمد أنيس، وكانت أيضا قد طرحت أغنية بعنوان «مش عايزين رخامة»، والتي تعاونت فيها مع سمير محمد وألحان سيد الأسواني.