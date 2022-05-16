ارتفاع الكميات الموردة من محصول القمح للشون لـ 59915 طنًا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ارتفاع الكميات الموردة من محصول القمح للشون والصوامع إلى 59 ألفًا و915 طنًا و47 كيلو منذ بدء التوريد وحتى اليوم، مشيدًا بإقبال المزراعين والموردين على عملية التوريد لـ30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تتم في تناسق وهدوء وزيادة مستمرة، وذلك فور الانتهاء من عملية الحصاد، لافتًا إلى تذليل جميع العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول على المزارعين وتقديم كافة التسهيلات وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقديم كافة الدعم للمزارعين

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتًا إلى الجهود المبذولة من المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة في عمليات الحصاد والتوريد، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم والوصل إلى كميات أكبر من المستهدف للعام الجاري، موضحًا أن كمية القمح المزروعة بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع إنتاجه من محصول القمح خلال الموسم الجاري نحو 403 ألف طن مع الالتزام بضوابط التوريد.

الالتزام بصرف المستحقات

وأضاف محافظ أسيوط أن التسهيلات والحوافز التي أقرتها الدولة للموردين، فضلاً عن الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية التي تمت زيادتها عن الأعوام السابقة، إذ بلغ سعر أردب القمح 885 جنيهًا زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، أدت إلى الارتفاع النسبي لكمية محصول القمح الموردة، مشيرًا إلى تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.