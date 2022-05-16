محمود الحسيني يطرح «أنا لما بغيب» ويعود للساحة الغنائية

طرح المطرب الشعبي محمود الحسيني، أغنيته الجديدة «أنا لما بغيب»، وذلك بعد غياب عدة سنوات عن الساحة الغنائية، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وإنتاج أحمد أشرف، وشارك في التوزيع الموسيقي خليل و شندى.

أغنية «أنا لما بغيب» كلمات وألحان إسلام شندي

أعرب «الحسيني» عن سعادته بالأغنية، في بيانه، موضحا أنه قرر تصويرها من آخر حفلة قدمها منذ أيام، بالاتفاق مع المنتج أحمد أشرف الذي ساعده على خروج الأغنية بأفضل صورة ممكنة، وتكون بمثابة العودة لجمهوره بالشكل اللائق، مشيرا إلى أنه يحضر لعدة أغنيات خلال الفترة المقبلة، بجانب تقديمه لأكثر من حفل غنائي في موسم الصيف.

التحضير لأغنيات جديدة

يذكر أن أغنية «أنا شارب سيجارة بني»، التي عرفت من خلال أحداث فيلم «الفرح» عام 2009، كانت من أشهر أعمال محمود الحسيني إلى جانب أغنية «سيجارة بتجر سيجارة» و«العبد والشيطان»، كما قدم من خلال فيلم «أنا بضيع يا وديع» عام 2011، أغنية «هتلعب عليا هلعب عليك».

أشهر أغنيات الحسيني

وكان محمود الحسيني قد ابتعد عن الظهور والأضواء وقتا طويلا، وذلك بعدما تعرض لحادث خطير عام 2011، تسبب في فقدانه الذاكرة، التي عادت له تدريجيا على مدار السنوات التالية حتى استعاد صحته بشكل كامل عام 2016، ولكن كانت الساحة الغنائية الشعبية قد تغيرت.