أغنية «الحركة دي» لأحمد حلمي تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

حقق الفنان أحمد حلمي نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية، بعد تصدره إيرادات دور العرض السينمائية بفيلمه الجديد الذي جاء بعنوان «واحد تاني»، بالإضافة إلى الإشادات الواسعة التي حصدتها الأغنية الدعائية للفيلم «الحركة دي»، التي طرحها أحمد حلمي عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «الحركة دي» تحقق نجاحًا كبيرًا

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية «الحركة دي»، كما اقتربت الأغنية من تحقيق 4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وغناء أحمد حلمي.

كلمات أغنية «الحركة دي»

كما تقول كلمات الأغنية:

آكل ماتاكلش

أغلب ماتغلبش

أرفض ماترفضش

حاسب ماتحاولش

بشغل اللي مايتشغلش

واسحل اللي مايتسحلش

لما يبقى مزاجي رايق

بعمل اللي مايتعملش

حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» حافظ على صدارة الإيرادات منذ طرحه في السينمات في موسم عيد الفطر الماضي 2022، إذ بلغت إيراداته حتى الآن 41 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد حلمي، سيد رجب، روبي، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، نسرين أمين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

نجوم الفن يتفاعلون مع تريند أغنية الحركة دي

وكان عدد من الفنانين تفاعلوا مع تريند أغنية الحركة دي منهم الفنان أكرم حسني، حيث نشر فيديو له على البحر أثناء رقصه على أغنية الحركة دي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق على الفيديو قائلاً: «لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي مايتعملش.. حتى بص الحركة دي».

بالإضافة إلى الفنان أحمد سعد، الذي تفاعل مع الأغنية هو الآخر، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» فيديو رقصه على الأغنية، وعلق عليها قائلاً: «بص يا حلمي الحركة دي».