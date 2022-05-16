خطوات تسجيل خط المحمول باسمك وإضافة الرقم على بطاقة التموين.. «علشان متتوقفش»

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بسرعة تسجيل خطوط الهاتف المحمولة حتى لا يتوقف صرف التموين على البطاقات، وشددت في بيانها على ضرورة إدخال رقم تليفون مسجل في إحدى شركات المحمول الأربعة باسم رب الأسرة حتى لا يجرى إيقاف البطاقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل الخط المحمول باسمك في شركات الاتصالات حتى تتجنب وقف بطاقة التموين الخاصة بك.

كيفية تسجيل خط المحمول باسمك

إذا كنت لا تتذكر إذا كان خط المحمول مسجل باسمك أم لا، يمكنك التوجه لفرع شركة المحمول التابع لها، ومراجعة بيانات خطك أو يمكن ذلك من خلال الاتصال بخدمة عملاء شركة المحمول ومراجعة البيانات.

إذا وجدت أن الخط الذي تستخدمه غير مسجل باسمك، يمكنك شراء خط جديد يسجل باسمك من أي فرع لشركات المحمول لتعتمد عليه في تحديث بيانات البطاقة التموينية، أو يمكنك أن تحول الخط الذي تستخدمه ووجدت أنه ليس ملكك باسمك، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه لفرع شركة المحمول التابع لها.

قدم طلب تسجيل الخط الذي تستخدمه باسمك، وقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، سيتم سؤالك عن بعض الأمور ما هي آخر أرقام قمت بطلبها، وآخر شحن رصيد قمت بتحويله عليه، وأكثر الأرقام التي تتواصل معها، وعليك الإجابة عنها لإثبات ملكيتك للخط والدلائل عليه.

وبعد التأكد من مسئول الشركة، سيجرى توقيع عقدا مع الشركة بموجب بطاقة الرقم القومي، ويصبح خط المحمول باسمك.

الأوراق المطلوبة لتسجيل خط باسمك وتحديث بطاقة التموين

1- صور بطاقة صاحب البطاقة.

2- صورة البطاقة التموينية الخاصة بك.

3- رقم الخط المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

4- ورقة صرف الخبز التي ظهر عليها الرسالة.