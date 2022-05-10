مش شرط بطاقة تموين.. أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص من السلاسل التجارية

توفر الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، مئات الأصناف من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، وذلك مقارنة بأسعار نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة والأسواق الخارجية والتي تحركت فيها أسعار السلع الأساسية خلال الأيام الماضية.

مش شرط بطاقة تموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن بيع السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية يتم كسلع حرة لأي مواطن دون التقيد بحمل بطاقة تموين، إذ تتيح المجمعات الاستهلاكية للمواطن السلعة بنفس سعرها على بطاقة التموين للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم، موضحة أن أماكن المجمعات الاستهلاكية منتشرة على مستوى المحافظات والمراكز والميادين والشوارع الرئيسية تحت عنوان «جمعية استهلاكية أو مجمع استهلاكي».

أسعار مخفضة في مجمعات وزارة التموين

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تكثيف ضخ السلع الأساسية الاستراتيجية فروع المجمعات الاستهلاكية لها على مستوى جميع المحافظات، في حين تباينت أسعار السلع الغذائية المطروحة في مجمعات وزارة التموين وأسعار اللحوم مع أسعار نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة على النحو التالي:

** سعر كليو اللحمة الطازجة في المجمعات 120 جنيهًا مقابل 190 و200 جنيه في محال الجزارة.

** سعر زجاجة الزيت في المجمعات وزن 800 مل 23 جنيها في حين يبدأ سعرها في السلاسل التجارية 30 جنيها.

** سعر كيس السكر الحر في المجمعات 10.50 جنيه مقابل سعره في الخارج يبدأ من 14 جنيها.

** سعر كيس الأرز الحر في المجمعات 10 جنيهات مقابل سعره في الخارج 15 جنيها.

** سعر كيس المكرونة وزن 400 جرام 5.25 جنيه مقابل سعره في الخارج 8 جنيهات.

** سعر كيس المكرنة وزن 800 جرام 10.50 جنيه مقاابل سعره في الخارج 15 جنيه.

** سعر علبة الجبنة وزن ربع كيلو بـ7 جنيهات مقابل سعرها في الخارج 10 جنيهات.

** سعر علبة الجبنة وزن نصف كيلو بـ13 جنيهًا مقابل سعرها في الخارج يبدأ من 18 جنيها.

** سعر زجاجة الخلل 4.25 جنيه مقابل سعرها في المحال تبدأ من 7 جنيهات.

** سعر كيس ملح الطعام 1 جنيه مقابل سعره في المحال 1.50 جنيه.

** سعر باكو البسكويت السادة بـ1 جنيه مقابل سعره في المحال يبدأ من 3 جنيهات لنفس الوزن.

** سعر برطمان صلصة الطماطم بـ4.25 جنيه مقابل سعره في المحال الذي يبدأ من 8 جنيهات.

** سعر باكو الشاي في المجمعات يبدأ من 20 جنيها مقابل سعره لنفس النوع في المحال الخارجية يبدأ من 30 جنيها.