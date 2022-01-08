خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، عن عدد من القرارات الخاصة بالتموين؛ ومنها وقف إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقات التموين لمدة 6 أسابيع، حتى يتم تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

ومن المقرر، إعلان البيانات المطلوب استكمالها من المواطنين لاستمرار صرف السلع المدعومة من وزارة التموين، خلال الفترة المقبلة.

الفئات المستحقة لإصدار بطاقة تموين جديدة

وبحسب تصريح لوزير التموين في أواخر ديسمبر الماضي، لن يتم إصدار بطاقة تموين جديدة إلا للفئات الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للقرار رقم 62 لعام 2021، الذي يضم الفئات الآتية:

المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة من الأيتام، والمطلقات، والمرأة المعيلة، والعمالة الموسمية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، المستندات المطلوبة، وخطوات استخراج بطاقة تموين جديدة، وذلك في السطور التالية:

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين 2022

وحتى تتمكن من استخراج بطاقة تموين جديدة، يجب إحضار المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

- صورة من شهادات ميلاد الأبناء بحد أقصى طفلين

- إيصالات كهرباء أو تليفون أو غاز

- المستندات الدالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية

خطوات الحصول على بطاقة التموين 2022

وبعد تحضير المستندات اللازمة يجب اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى أقرب مكتب لوزارة التموين، وتقديم طلب الحصول على بطاقة التموين.

تسليم المستندات اللازمة، والحصول على الإيصال اللازم.

بعدها يقوم المكتب بالاستعلام عن حالة مقدم الطلب، والتأكد من عدم وجود بطاقة التموين.

بعد التأكد من استحقاق المتقدم لصرف السلع المدعومة، يقوم بإدرج بيانات المتقدم على نظام الصرف الخاص.

تقوم بعد ذلك، الشركة بطباعة البطاقة الذكية، وإرسالها إلى مكتب التموين التابع له الطلب، ويتم بعدها استلام بطاقة التموين.

ويمكن تفعيل البطاقة وطلب الرقم السري عن طريق موقع دعم مصر، أو الاتصال على الخط الساخن للوزارة.