قبل عرض فيلم عمهم.. محمد ثروت لـ«الوطن»: أحب العمل مع محمد إمام

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد ثروت في السباق الرمضاني لعام 2022 يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمه السينمائي الجديد «عمهم» والذي يشارك فيه مع الفنان محمد إمام.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تحدث الفنان محمد ثروت عن التعاون مع الفنان محمد إمام في فيلم عمهم فقال إنها ليست المرة الأولى التي يتعاونان فيها سويا ولكن سبق وتعاونا مع بعضهما البعض.

محمد ثروت يتحدث عن فيلم عمهم

وتابع ثروت أنه سعيد للغاية بالتعاون مع محمد إمام لأن هناك «كيميا» كبيرة بينهما وهو من أفضل الفنانين الذين يحب العمل معهم لأنه فنان موهوب ومحترف وبسيط بشكل رائع داخل اللوكيشن.

وأكد ثروت أن فيلم عمهم سيكون واحدا من الأفلام المختلفة وأنه وافق على الدور بمجرد أن تم عرضه عليه لأنه شخصية مختلفة لم يقدمها من قبل وهى شخصية مهندس الكمبيوتر بملامح مختلفة وجديدة عليه لم يقدمها من قبل وستؤثر فى الأحداث بشكل كبير.

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أن فيلم عمهم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام ومحمد ثروت وميرنا نور الدين وأحمد الفيشاوي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمود حميدة وهنا الزاهد ونرمين الفقي وباسم سمرة وهاجر أحمد ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وكان قد شارك الفنان محمد ثروت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول مسلسل فاتن أمل حربي مع الفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، والثاني مسلسل دايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان.