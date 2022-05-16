محمد ثروت: زوجتي مديرة أعمالي.. وأهتم برأيها في أعمالي الفنية

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول دوره في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، إذ جسّد شخصية مُحامي يُدعى «شكيب» وحظي بإشادات واسعة من قبل الجمهور.

حرصت على تقديم شخصية المحامي بشكلٍ مختلف

وقال محمد ثروت، خلال ندوته في «الوطن» إنّه حرص على تقديم شخصية المحامي بشكلٍ مختلف، لاسيما وأنَّه سبق وقدّمها فنانين كبار، لعل أبرزهم أحمد زكي وعادل إمام، متابعًا «حاولت أقدمها بشكل مختلف خصوصًا إن فنانين عظماء قدموها من قبل، وأتمنى أنّ أكون عند حسن ظن الجمهور دومًا».

مهنة المحاماة من المهن الممتعة جدًا بالنسبة لنا كمُمثلين

ويرى محمد ثروت، أنّ «مهنة المحاماة من المهن الممتعة جدًا بالنسبة للمُمثلين، لأن بها نوعًا من التمثيل، وكذلك تُسهم في استعراض المُمثل لإمكانياته، إذ أنّها مهنة لها ثُقلها في العمل الفني».

وشدد محمد ثروت على ضرورة وجود زوجته في حياته، خاصة أنَّها مديرة أعماله أيضًا، قائلًا: «بقدر دماغها جدًا، وأهتم برأيها في الأعمال الفنية، أحيانًا أتلقى عروضًا وتعجبني جدًا، لكن يكون لها وجهة نظر أخرى غائبة عني، وأقتنع بها في النهاية بعد مناقشات، فهي من ضمن الأشخاص اللي باخد برأيها وعندها ثقافة فنية عالية، فنصيحتها لها قدرها بالنسبة لي».

المودة والرحمة بين الزوجين تخلق حالة من الحب

وأرجع محمد ثروت، أسباب تفاقم المشاكل والخلافات الزوجية ووصولها إلى ساحات المحاكم، إلى «عدم التفاهم، وأن أغلب البيوت لم يعد بها مودة ورحمة، فالعلاقة الناجحة بين أي زوجين يجب أنّ تكون قائمة على المودة والرحمة، من خلال التماس الأعذار، ووضع حلول لأي مشكلة، وتوفير الراحة، وعدم الوقوف على الواحدة وتفويت الهفوات ومنقفش على الواحدة، فكل ذلك سيخلق حالة من الحب».