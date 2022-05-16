أبو بكر: مصر مستقلة في قرارها واقتصادها.. وتحصد نتائج توازن سياساتها منذ 2015

قال خالد أبو بكر الأعلامي والمحامي الدولي، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، إنّ «الخير والجمال والحق انتهوا من المجتمع الدولي، وأصبح لدينا قاعدة واحدة وهي المصلحة».

وأضاف أبو بكر في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة TEN، أنّ التحالفات الفردية أصبحت سيدة المشهد حتى وإن كانت الدول تنتمي إلى تكتلات عرقية أو جغرافية، فالحكومة الألمانية مثلا تتمنى توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى تحافظ على العلاقات القائمة مع روسيا.

وتابع الإعلامي والمحامي الدولي قائلا: «تعلمنا في السنوات السبع الماضية، أن هناك خريطة جديدة في التحالفات الدولية، مصر وقفت على الحياد منذ اليوم الأول، وعلاقاتنا الاقتصادية مع حلف الناتو وروسيا تسير بتوازن كبير، ولسنا مع ذلك أو ذاك».

أبو بكر: مصر ليست جزءً من الناتو أو روسيا

وأكمل «أبو بكر» قائلا: «مصر ليست ناتو أو غيره، لكننا مصر المستقلة في قرارها وتسليحها واقتصادها، وأردنا أن ننصح من يعملون في السياسة، ونقول لهم لا تذهب إلا لمصلحة بلدك، وتعلم أنك في قضية، لا في فريق، لسنا أعداءً لروسيا أو للدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نريد ان ندخل في صراع».

المحامي الدولي: مصر نوعت مصادر السلاح

وأكد، أنّ مصر نوّعت مصادر السلاح ولم تعتمد على اقتصاد واحد أو علاقات اقتصادية مع قوة واحدة، وهو ما نجح الآن، فعندما تولى الرئيس السيسي حكم البلاد عام 2014 لم يكن العالم يعرف حقيقة ما حدث في مصر، وكنا في بعض الاجتماعات الدولية لم يُرحب بنا، ولكن بعد زيارة الأمم المتحدة في عام 2015، رأينا رؤوساء الدول يتهافتون على لقاء الرئيس السيسي.

ولفت «أبو بكر» إلى أن فكرة التوازن التي حرصت الدولة المصرية عليها منذ عام 2015 ظهرت نتائجها الآن.