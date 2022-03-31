خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مفاوضات إيفرجيفن: حصلنا على حقنا

كشف خالد أبو بكر، المحامي الدولي، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات أزمة سفينة إيفرجيفن التي تمكن المصريون من تعويمها خلال 6 أيام في قناة السويس رغم حجمها الضخم مشيرًا إلى أن المفاوضات أكدت تمسك كل طرف بتحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة وتحييد الخسائر قدر الإمكان، رغم وجود ممثلين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات.

تفاصيل جديدة في مفاوضات إيفرجيفن

وأوضح أبو بكر خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المفاوضين المصريين رجعوا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تفاصيل المفاوضات، والذي كان بدوره يسألهم عن كل كبيرة وصغيرة لاتخاذ القرار الأمثل والأنسب لمصر.

وشدد أبو بكر على أن المفاوض المصري كان محملًا بمسؤولية وثقة ومعنويات مرتفعة جدًا مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت تستمر للساعات الأولى من الصباح أحيانًا ومليئة بالشد والجذب «استمرينا وأحيانا للساعة 2 و3 الصبح وشد وجذب والـ12 واحد اللي كانوا قدامنا عملوا لجنة مصغرة بقت 4 أفراد».

وأشاد المحامي الدولي بمشاركة المهندس أحمد عثمان من مكتب رئيس هيئة قناة السويس والمهندس جون صفوت المتحدث الرسمي باسم الهيئة في التفاوض مع المسؤولين عن السفينة إيفر جيفن.

دفعة كبيرة مكنته من استكمال المفاوضات

وأشار أبو بكر إلى أنه وصل لإحساس أن طريق التفاوض مسدود، لولا تدخل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لإعادته: «قلت له الأرقام في الوقت الحالي غير مرضية واحنا لازم نظهر شدة أكثر وفكرة أننا حريصين على الطرف الآخر لازم نكسرها أكثر، وقالي أنا عايزك تهدي الدنيا خالص وتثق في موقفك وتكمل وتمسك باللي أنت عايزه، وده كان دفعة كبيرة لاستكمال المفاوضات حتى اليوم الأخير».

وأكد أبو بكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كان يحضر النقاشات والمفاوضات مع الطرف الأجنبي بدون معرفة أحد، لافتًا إلى أنه عرض عليه إجراء مزيد من المفاوضات للحصول على مبلغ أكبر معتبرًا أن الهيئة حصلت على مبلغ مناسب كتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها بسبب جنوح السفينة.

حصلنا على تعويض محترم

وتابع: «أخدنا مبلغ التعويض وهو مبلغ محترم جدا وكاف جدًا لكل ما فات الهيئة من كسب وما تحملته من خسارة وأيضا أخذنا قاطرة حديثة جدا كجزء من التعويض أيضًا في هذا الأمر».

ولفت إلى أن إشارة تحرك السفينة إيفرجيفن من المياه الإقليمية المصرية جاء بعد التأكد من إيداع مبلغ التعويض لدى البنك المركزي المصري مشيدًا بالتزام الطرف الآخر بالاتفاق، مشددًا على أنه عمل منذ اليوم الأول لهذه الأزمة بدون أي أجر واشترط ذلك للمشاركة في المفاوضات.