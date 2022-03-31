خالد أبو بكر: تعويم إيفر جيفن كان بحل مصري غير موجود في الكتب

كشف خالد أبو بكر المحامي الدولي، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، تفاصيل جديدة في ملحمة تعويم سفينة إيفرجيفن والتي أغلقت قناة السويس في وجه الملاحة العالمية بسبب جنوحها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يبيح الاستعانة بشركات دولية من أجل هندسة عملية الإنقاذ للسفينة، لافتًا إلى أن الشركة الهولندية التي استعانوا بها اقترحت تفريغ السفينة من حمولتها في فترة ستستغرق 90 يومًا، وكان سيسبب خسائر عالمية بمليارات الدولارات علاوة على ارتفاع أسعار النفط.

اقترحوا شطر السفينة والحل المصري غير مذكور في الكتب

وأضاف أبو بكر خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن إحدى الجهات اقترحت شطر السفينة من أجل فتح الملاحة في القناة مشددًا على أن القرار وقتها كان في يد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشيدًا بالاقتراح الذي قدمه المهندسون المصريون والذي يعتبر طريقة جديدة غير مذكورة في الكتب المخصصة في الإنقاذ البحري.

رئيس هيئة قناة السويس تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار

وأكد أبو بكر أن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحده بدون تدخل أي جهة وقرر اللجوء لفكرة المهندسين المصريين معلنًا تحمله نتيجة القرار حال فشله.

وقال أبو بكر: «الفكرة قدمها أحد المهندسين الشبان وعرضها أمام رئيس هيئة قناة السويس فقررت اعتماد الحل المصري، الفريق أسامة ربيع توكل على الله وتبنى الحل المصري 100%».