محافظ مطروح: زيادة ضخ كميات المياه لتغطية احتياجات المواطنين

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية، أعمال ربط خط المياه في المنطقة الرابعة على خط مياه الشرب الـ700 الناقل من الإسكندرية؛ لزيادة كميات ضخ المياه مع مراجعة ورفع المحابس على الخط؛ لتغذية المناطق والأحياء السكنية في مدينة مرسى مطروح.

حفر خط مياه الشرب بطريق مطروح

وتفقد محافظ مطروح، مساء اليوم الأحد، أعمال حفر خط مياه الشرب على الطريق الساحلي مطروح - الإسكندرية، موجها بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال مع تيسير حركة السيارات على الطريق الدولي من خلال إدارة مرور مطروح.

وتفقد محافظ مطروح، الخزانات الاستراتيجية لمياه الشرب في منطقة السيريكو بمدينة مرسى مطروح؛ للاطمئنان على مخزون كميات مياه الشرب، وكذلك تواجد سيارات نقل المياه للمواطنين، واطلع على حركة التشغيل اليومي لسيارات نقل المياه من محطة التوزيع والتعبئة بالسيريكو، مشددا على سرعة الاستجابة وعدم التأخر في تلبية طلبات المواطنين وتوصيل المياه من المحطة لهم.

محطات توزيع وتحلية مياه مطروح

وتعتمد مطروح كمصدر أساسي في مياه الشرب، على الخط الناقل للمياه من الإسكندرية «خط الـ 700»، ومحطات تحلية مياه البحر محطة باغوش، ومحطة الرميلة 1 والرميلة 2 والرميلة 3، ويجري ضخ المياه يوميا من المحطات على الشبكات للأحياء وسط وشرق وغرب مطروح، ونقل مياه للمناطق المحرومة من الشبكات من خلال سيارات الفنطاس من محطة توزيع السيريكو ومحطة توزيع الكيلو 9 شرق، لتغطية المدينة وضواحيها من القرى والنجوع بالمياه.