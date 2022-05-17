فريد زهران يقدم واجب العزاء في الشهيدة شيرين أبو عاقلة

استقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يرافقه عدد من قيادات الحزب الشابة، ميار الجزار أمينة الشؤون الخارجية، ومانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري، وعضو الهيئة العليا للحزب وذلك ضمن وفود البرلمانيين والسفراء العرب والأحزاب السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، ضمن فعاليات إحياء الذكري الـ 74 لنكبة 1948م.

وأكد السفير الفلسطيني أهمية الدور المصري في الدفاع عن قضية العرب المركزية باعتبارها الشقيقة الكبرى، والتضحيات التي قدمتها على مدار تاريخنا الحديث.

ذكرى النكبة

وألقى فريد زهران كلمة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فيها أن ذكرى النكبة فرصة للفخر بما تقدمه المقاومة الفلسطينية، وأن مصلحة مصر العليا تقتضي الدفاع عن أمنها القومي الذي يبدأ من الشمال الشرقي، مؤكدًا أن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود وليس صراع حدود.

وقال مانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري بالحزب، إن ذكرى النكبة تأتي هذا العام ضمن جرائم جديدة يمارسها جيش الاحتلال كان آخرها استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الكيان العنصري أثناء تأدية عملها، مشيرا إلى أن الحزب يؤكد تضامنه الكامل مع حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

تقديم واجب العزاء في المناضلة شيرين أبو عاقلة

وحرصت قيادات الحزب على تقديم واجب العزاء في استشهاد المناضلة شيرين أبو عاقلة ضمن دفتر عزاء السفارة الفلسطينية.

استهداف شيرين أبو عاقلة.. جريمة في حق الإنسانية

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، استهداف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وأكد أن ما حدث جريمة بشعة في حق الإنسانية، والصحافة وحرية الإعلام، حيث تم توجيه الرصاص الحي لرأس الشهيدة مباشرة وهو ما لا يجب التغاضي والسكوت عنه.