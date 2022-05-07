8 مشاهد تلخص انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 2022

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 2022، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 7 مايو فوز فريد زهران، بمنصب رئيس الحزب، عقب الانتهاء من عمليات الفرز، وتنافس على منصب رئيس الحزب كل من: فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة «التقدم»، الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة «الاستقلال».

فوز فريد زهران بـ520 صوتًا

وأشارت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، إلى أن «زهران» تقدم على الدكتور حنا جريس، بفارق 291 صوتًا، بعد حصوله على 520 صوتًا، فيما حصل جريس على 229 صوتًا، بعدما امتدت عملية التصويت من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساء الجمعة، في مقر اتحاد نقابات عمال مصر، تحت إشراف كامل من المجلس القومي لحقوق الانسان.

الانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئته العليا، اطمأنت على الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كافة، وتمت عملية الفرز من قبل رئيس اللجنة وأمين الصندوق.

إجراء الانتخابات القاعدية على مدار 9 أشهر

وأجرى الحزب انتخاباته القاعدية تباعًا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.

786 ناخباً و 19 صوتًا باطلًا

وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أن من لهم حق التصويت في انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 989 ناخبًا، حضر منهم 786 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 776 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 19 صوتًا وبلغت نسبة التصويت 79.5 %.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة في التصويت على أعضاء الهيئة العليا 763 صوت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 23 صوت، لتعلن اللجنة فوز الأرقام من 53 وحتى رقم 106 بعدد 54 عضوًا حصلوا على أعلى الأصوات بالإضافة إلى رقم 33 ورقم 32 ، و23 و7 و3 و2 .

ممثلون سياسون يشاركوا في المشهد الانتخابي

وشارك بعض السياسيين في الانتخابات، ومنهم: عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي خالد داوود، كمال أبوعيطة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، محمد بيومي أمين عام حزب الكرامة.

اكتمال النصاب القانوني للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

واكتمل النصاب القانوني للحزب عقب فتح باب التسجيل بواقع حضور 786عضو، من أصل 989 ناخب، إذ بدأ التسجيل لحضور المؤتمر العام للحزب في الحادية عشر صباحا واستمر حتى الواحدة ظهرا، ثم تم مد ساعة أخرى حتي يتم اكتمال النصاب والذي يقدر ب 30٪؜ من عدد المؤتمر العام البالغ قرابة 1000 عضو ومن ثم يسمح ببدء الفعاليات اذا زاد عدد المسجلين عن 30٪؜ من هذا العدد.

استعراض التقرير السياسي للحزب أمام أعضاء الجمعية العمومية

واستعرض فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والفائز بمنصب رئيس الحزب لفترة ثانية، التقرير السياسي المقدم من المكتب السياسي لاعضاء المؤتمر المنعقد اليوم بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقاهرة .

تصدير صورة الديمقراطية في مصر

ووجه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشكر لأعضاء الحزب بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية في مصر والعالم، كما هو عهد الحزب الحفاظ على الديمقراطية.