مسلم: مصر ليست دولة غنية.. وزيادة السكان تعطل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر ليست دولة غنية، كما أن الزيادة السكانية تُعطل استغلال الموارد البشرية بالشكل الأمثل.

وأوضح أن هناك مراجعة للسياسات الاقتصادية في الوقت الحالي وهذا أمر جيد، لأننا في عالم متغير، ومن الطبيعي مراجعة مثل هذه الأمور، وقال: «لازم يبقى قدامنا هدفين، دعم التصدير وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ودول أكبر حاجة ممكن تساهم في حل المشاكل الاقتصادية، وتصريحات وكلام البعض ممن يطلقون على أنفسهم خبراء اقتصاديين على فيس بوك سهل، بينما التطبيق على أرض الواقع به مشاكل، فمصر في الوقت الحالي أفضل من 7 سنوات ماضية».

مسلم: أصبح لدينا بنية أساسية وقانون استثمار واستقرار أمني

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أننا في السابق لم يكن لدينا بنية أساسية أو قانون استثمار، ولم تكن سمعتنا الدولية وأوضاع الأمن على ما يُرام، بينما في الوقت الحالي أصبح الأمر أسهل وأيسر، فلدينا حاليا بنية أساسية، وقانون للاستثمار، ومصادر طاقة متنوعة، وأراض ومشروعات، واستقرار أمني، فضلًا عن السمعة الطيبة في الخارج، ولم يكن ينقصنا إلا مراجعة بعض الأمور، مثل: «هل إلغاء وزارة الاستثمار قرار صائب أم لا!»، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في مختلف المجالات والمشروعات، لكن دون أن نهيل التراب على ما تم.

مسلم: الدولة المصرية قوية بفضل سياسات الـ 7 سنوات الماضية

وأكد رئيس تحرير «الوطن»، أن الدولة المصرية قوية بفضل سياسات الـ 7 سنوات الماضية، وبالتالي أصبح لها رأي وموقف، والعديد من القيم والمواقف التي يتم إعلانها طوال الوقت ولا يتم تغييرها، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يكررها دائمًا بأن «مصر تمارس السياسة بشرف في وقت عز فيه الشرف».

وأضاف «مسلم» أن الدولة المصرية مع فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، «مصر مجتش في موقف واحد وقالت: أنا مع التدخل في شؤون داخلية لدول»، فالدولة المصرية تدعم الجيوش الوطنية طوال الوقت، فضلًا عن حل معظم المنازعات بالأمور السياسية وبالحوار، وهذا المبدأ الذي طالب به الرئيس السيسي في الأزمة السورية رغم أن عددًا من دول الخليج كانت مقتنعة بالحل العسكري، لكن رأي الدولة المصرية أن الحل السياسي هو الأفضل لأن «الدولة اللي بتروح مبترجعش»، ومؤخرًا منذ 3 سنوات تفهمت دول الخليج موقف مصر بل لامت بعض الدول نفسها.