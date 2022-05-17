تحذير من 3 أدوية ومستحضرات مغشوشة في الأسواق.. لا تستخدمها

من حين لأخر تنتشر بعض الأدوية في الأسواق والتي تحذر منها دائما هيئة الدواء المصرية، حيث أمرت منذ ساعات بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من عدد العبوات المغشوشة والمقلدة لـ 3 مستحضرات دوائية، وفق منشور رقم 13 لسنة 2022، حصلت عليه.

وطالبت هيئة الدواء المصرية في بيان لها تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بضبط تشغيلات مقلدة والأدوية المغشوشة لبعض المستحضرات الآتية:

أدوية مغشوشة في الأسواق

أمرت الهيئة بضبط مستحضر «Cipralex 10 mg»، من تصنيع شركة H.Lundbeck a/s، وهو من تصنيع شركة مالتي فارما، وشددت «الدواء المصرية» على آليات التفريق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والعبوات المغشوشة، من حيث الشريط الداخلي، والكرتون الخارجي.

ويتم استخدام هذا الدواء في علاج اضطرابات الاكتئاب والأرق، والمرض النفسي الوسواس القهري، وأعراض والآم الدورة الشهرية.

كما أمرت هيئة الدواء بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%"، الذي يستخدم كطبخاخ بيرفورما إكسترا سترينث 5% موضعياً، لإعادة نمو الشعر، وهو من تصنيع شركة الأندلس للصناعات الدوائية، للتشغيلة رقم 210699، وذلك في منشورها رقم 14 لسنة 2022.

وفي منشور حمل رقم 15 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بسحب وتحريز كافة العبوات من مستحضرات: "01: تشغيلة برقم LORIANO TRIPLE NUTRITION BALSAM - 01: تشغيلة برقم LORIANO HAIR FALL RESCUE BALSAM - 01: تشغيلة برقم LORIANO HAIR BALSAM WITH KERATIN".

سبب منع بعض المستحضرات من الأسواق

ويأتي قرار سحب تلك المنتجات نظرا لكون تلك المستحضرات صادر لها عدم مطابقة نهائية من قبل هيئة الدواء، حيث وجهت الصيدليات والمراكز بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية.