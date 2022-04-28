حسام موافي: تناول أدوية دون استشارة طبيب وراء نصف إصابات الكلى بمصر

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال أحد المرضى عن «ترجيعه» الطعام منذ 13 عامًا، ناصحة إياه بضرورة عمل منظار أو الكشف على وظائف الكلى والبنكرياس، إذ قد يكون هذا الأمر عضويًا أو نفسيًا، موضحًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس خطيرًا إذ أنه لو كان مرضًا خطيرًا لما استمر مدة 13 سنة دون ظهور أعراض، مشددًا أن هذا المرض علاجه عند طبيب وليس شيخا.

موافي: كيس الكلى ليس خطرا ويجب استشارة طبيب

ورد «موافي»، خلال تصريحات تليفزيونية، على سؤال لشخص يعاني من كيس مياه على الكلى يبلغ حجمه 10 سنتيمتر وعمره يتجاوز 75 عامًا، اكتشف كيس المياه عن طريق الصدفة، إذ قال «كيس الكلى ميخوفش بتاتًا، بس لازم دكتور يبص عليه كويس جدًا من خلال أشعة مقطعيةـ واللي تخوف الأكياس المتعددة على الكليتين وممكن تسبب فشل كلوي»، محذرًا من استخدام الأدوية دون الكشف عند طبيب: « كل 100 شخص يغسلوا الكلى في مصر 50 منهم بسبب سوء استخدام الأدوية».

أستاذ «الحالات الحرجة»: الكلى عضو «خسيس جدًا»

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن سوء استخدام الصيدلية يحولها إلى «سوبر ماركت»، وقال: «الناس بقت تشتري أدوية بدون روشتات، بقت تروح الصيدلية تقول أخد اللي أنا عاوزه، والأدوية دلوقتي بتيجي دليفري بالتليفون، رغم أن أدوية الضغط ممكن تؤذيني لو وظايف الكلى عندي مش سليمة»، موضحًا أن «الكلى عضو خسيس جدًا» وذلك لأن أعراض الفشل الكلوي تبدأ لما الكلية تنتهي"، مشيرًا إلى أن القلب والكبد عكس الكلى.