تشيع جنازة والد ضياء عبدالخالق بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة غدا

أعلن الفنان ضياء عبدالخالق، أن صلاة الجنازة على والده عبد الخالق حسن محمد سليم، غدا بعد صلاة الظهر، من مسجد الرحمة قبل كوبرى التونسي بطريق الأوتوستراد.

ونشر ضياء عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، خبر الوفاة، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم».

ضياء عبد الخالق يشارك في جزيرة غمام

وشارك ضياء عبد الخالق مؤخرا في بطولة مسلسل جزيرة غمام، الذي عرض خلال شهر رمضان، مسلسل جزيرة غمام كان من بطولة الفنان طارق لطفي، ومي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، محمد جمعة، رياض الخولي، أحمد أمين، ميار الغيطي، ومن إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال.