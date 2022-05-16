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وفاة والد الفنان ضياء عبد الخالق

كتب:

محمود الرفاعى
05:26 م | الإثنين 16 مايو 2022
ضياء عبد الخالق

ضياء عبد الخالق

توفي منذ قليل، عبد الخالق حسن محمد سليم، والد الفنان ضياء عبد الخالق بعد صراع مع المرض.

ونشر ضياء عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك خبر الوفاة، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم».

ضياء عبد الخالق يشارك في جزيرة غمام 

وشارك ضياء عبد الخالق مؤخرا في بطولة مسلسل جزيرة غمام، الذي عرض خلال شهر رمضان، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

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