عيد ميلاد نانسي عجرم على طريقتها الخاصة.. ظهرت في الشارع متنكرة

يوافق اليوم الاثنين 16 مايو، عيد ميلاد نانسي عجرم التي فضلت أن تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة بعدما هنأها كثير من الفنانين به وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عيد ميلاد نانسي عجرم حالة خاصة لأنها قررت أن تتنكر في شكل مختلف تماما عنها، حيث جعلت شعرها كيرلي، وحولت لون بشرتها الى اللون الأسمر وقررت ارتداء نظارة ووضع تاتو على يديها .

عيد ميلاد نانسي عجرم حالة خاصة

وبعد ذلك قررت الفنانة نانسي عجرم التجول في الشوارع ومقابلة كثير من الأشخاص الذين أصابتهم الدهشة لحظة مشاهدتها وظلوا يخمنون هل هي بالفعل نانسي عجرم أم فتاة تشبهها فقط في الملامح.

وظلت حالة الاستغراب موجودة حتى قررت نانسي أن تنزع كل الأدوات التي تنكرت بها وتظهر بشكلها الحقيقي، وبالفعل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبدأوا يذهبون إليها وذلك لالتقاط الصور معها.

وكشفت عجرم عن هذا الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة: «هي ولا مش هي، وهو الأمر الذي جعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعل معها ويهنئها بعيد ميلادها مرة أخرى».

الفنانون يهنئون نانسي عجرم بعيد ميلادها

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلادها من بينهم الملحن وليد سعد الذي حرص على تهنئتها فقال: «كل سنة وأنتي دايمًا طيبة ونجمة الوطن العربي كله اللي بتسعدنا ودائمًا نبقى متفائلين وإحنا بنستمتع بفنك الراقي يا أحلى نانسي في الدنيا».

وتوجد أيضا الفنانة سيرين عبد النور التي كتبت: «كل عيد وكل سنة وأنتي من نجاح لنجاح أكبر نانسي الأم والفنانة السوبر ستار وحبيبة قلبي يا اللي منشوف حالنا فيها».